Власти Москвы рассказали, когда терминалы начнут вытеснять кассиров

https://static.news.ru/photo/873004b2-cdd7-11ea-a224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти прогнозируют, что через десять лет в магазинах города терминалы самообслуживания будут превалировать над кассирами.

Многие крупные сетевые компании экспериментируют с этим форматом, есть предприятия, которые далеко не первую пятилетку используют такие механизмы, — рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, около 95% столичных магазинов используют терминалы самообслуживания с участием кассиров.

Немерюк также отметил, что цены на продукты в Москве вернулись к докарантинным показателям и в ближайшее время рост цен не ожидается. По его словам, в департаменте ежедневно проверяют цены на 52 позиции товаров. Небольшой всплеск цен был зафиксирован на гречку и туалетную бумагу, но после контроля со стороны департамента, в том числе с помощью ФАС, цены вернулись на прежний уровень.

Весной всегда традиционно растёт цена на овощи и фрукты. В целом цена на многие товары стабильна и каких-либо опасений сейчас нет, — подчеркнул Немерюк.

NEWS.ru писал, что столичные власти напомнили о запрете курения кальянов во время пандемии.