Владимирские депутаты узаконили выплаты заражённым коронавирусом медикам

https://static.news.ru/photo/1cdb8390-8ba4-11ea-94a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты владимирского Законодательного собрания приняли региональный закон об обязательном страховании медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Документ вносит поправки к действующему с 2008 года в области закону о социальных гарантиях сотрудникам медорганизаций, чья деятельность связана с угрозой жизни и здоровью. Поправкой вводится отдельный страховой случай — заражение COVID-19, который предполагает повышенную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного парламента.

По данным на 1 мая, во Владимирской области выявлено 715 случаев коронавируса, 7 из них закончились летальным исходом. Всего на сегодняшний день в России обнаружен 114 431 больной COVID-19.

1 мая работающий в Покровской больнице Петербурга врач-реаниматолог Сергей Саяпин рассказал, как заразился коронавирусом. Он подозревает, что это произошло 10 апреля, во время интубации трахеи тяжёлому пациенту. Доктор отметил, что в то время в больнице не было средств индивидуальной защиты и медицинский персонал обходился тем, что было. Например, у Сергея Саяпина была малярная роба и маска для плавания, писал NEWS.ru.