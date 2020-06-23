Верховный лама Тувы скончался после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ccbab656-b55b-11ea-9441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный лама Тувы Джампел Лодоя скончался после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 23 июня сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в рамках обращения на своей официальной странице в социальной сети.

Он заявил, что вынужден заявить о кончине камба-ламы с большим сожалением и прискорбием.

Мне не хочется верить в это известие, ему ещё 45 нет, но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату, — сказал Кара-оол в обращении в соцсети «ВКонтакте».

Глава республики подчеркнул, что у него были большие надежды в связи с миротворческой деятельностью ламы. По его словам, все буддисты РФ молились за выздоровление Лодоя. Однако, сказал политик, коварство коронавируса в том, что болезнь затрагивает застарелые недуги, усугубляя их. Кара-оол также обратился к молодёжи, которая думает о возможной лёгкой форме COVID-19.

Мы все видим, что болезнь может коснуться любого, невзирая ни на что. Возможно, камба-лама встал на пути смертельного недуга, заслонив от него свой народ, — отметил политик.

Джамбел Лодой родился в 1975 году. С 1992 года он проходил обучение в Гандан Пунцоглинг. Затем на протяжении трёх лет он был хуураком в буддийском храме на территории Санкт-Петербурга.

Впервые Лодой был избран верховным ламой Тувы в 2005 году. Религиозный деятель покинул свой пост спустя пять лет, однако в 2014 году снова возглавил общество буддистов республики.

Как ранее писал NEWS.ru, 25 мая глава глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в соцсетях о своём заболевании коронавирусом. Вместе с ним госпитализированы ещё несколько чиновников.

Глава республики сказал, что все они знали о риске заражения, но «кто-то должен работать, нести ответственность».

А 19 июня Кара-оол призвал местный Минздрав выводить тяжелобольных пациентов из-под наблюдения через семь дней. По его словам, только так можно решить непростую ситуацию с коечным фондом.

По данным на 23 июня, в мире коронавирусом заразились более 9,1 млн человек, более 472 тысячи умерли, более 4,5 млн выздоровели.

В России зарегистрировано 899 705 случаев коронавирусной инфекции (+7425 за последние сутки), 356 429 выздоровели (+12 013 за последние сутки). Умерли 8359 человек (+153 за последние сутки).