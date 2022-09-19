В Северной Осетии подготовят отряд добровольцев для участия в спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

До конца сентября в Северной Осетии будет сформирован и подготовлен усиленный сводный отряд из добровольцев для участия в специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, численность отряда, состоящего из офицеров запаса и военнослужащих с опытом боевых действий, будет определена позже, передает «Интерфакс».

Отряд, который мы сейчас формируем, — там основа из офицеров запаса и военнослужащих с опытом боевых действий. Командир отряда определен, соответствующие вопросы решены <...>. Мы к концу сентября должны усиленный отряд сводный сформировать, — сказал Меняйло.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в России самомобилизацию, в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в стране «достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил». Кроме того, Кадыров заявил, что объявил бы в России военное положение и начал применять на Украине любое вооружение. Он подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.

Идею Кадырова по подготовке добровольцев в регионах России поддержал крымский глава Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что процесс уже идет, руководство республики сделает все необходимое, чтобы добровольцы «уходили полностью экипированные». Губернатор Курской области Роман Старовойт также поддержал призыв главы Чечни, а губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что около 800 жителей самостоятельно вызвались участвовать в военной операции на территории Украины.