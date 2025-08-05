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05 августа 2025 в 19:23

В российском регионе поймали подпольного оружейного мастера

В Тюмени осудили оружейного мастера за подпольную модификацию газовых пистолетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Тюмени осудили оружейного мастера, который организовал подпольный цех для переустройства газовых и травматических пистолетов в боевые, сообщает «МВД-Медиа». Фигуранта приговорили к 4,5 года колонии со штрафом в 100 тысяч рублей.

Установлено, что 44-летний фигурант осуществлял незаконную переделку травматического и газового оружия в боевое, используя специальные инструменты и оборудование, — говорится в сообщении.

Оружейного мастера задержали сотрудники МВД и ФСБ. Дома у фигуранта нашли три травматических пистолета Макарова и револьвер, которые он переделал в боевое оружие. Всего было обнаружено 13 стволов для пистолетов разных марок.

Ранее сообщалось о задержании студента колледжа, который прямо на паре переделал сигнальный пистолет в боевой и отправился гулять по центру города. Парня остановили в БЦ «Ильинка». Студент купил сигнальный пистолет калибра 9 мм в одном из мессенджеров, а потом на паре по слесарному делу просверлил у него выходное отверстие ствола, сделав боевым. Преподаватели и однокурсники не стали никому сообщать об этом.

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