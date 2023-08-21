В Приморье пенсионерку похитили и оставили без двух миллионов рублей

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Пожилая женщина из Большого Камня стала жертвой мошенников, переведя им два миллиона рублей и прожив два дня в гостинице во Владивостоке, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Приморскому краю. В полицию обратилась внучка пожилой женщины, сообщив, что ее 75-летняя бабушка ушла из квартиры в Большом Камне и пропала.

Девушке звонил аноним, который утверждал, что «бабушка находится у него под контролем», и требовал три миллиона рублей за информацию о ее местонахождении. Следствие считает, что за день до исчезновения пенсионерке позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, и предупредил о попытке родственников завладеть деньгами на ее счету. Следуя совету собеседника, женщина купила новый мобильный телефон и сообщила «сотруднику» номер.

На следующий день она получила звонок от мошенника, который предложил приехать в отделение банка во Владивостоке для перевода денег на безопасный счет. Женщина согласилась. У банка ее встретил незнакомый мужчина и обманом заставил ее перевести деньги по его реквизитам. После этого он снял для женщины гостиницу, где она провела двое суток.

Спустя два дня мошенник отправил пенсионерку на такси в Уссурийск, якобы для подписания документов. Там женщину обнаружили правоохранители. Три миллиона рублей, которые требовали мошенники за ее выкуп, им так и не перевели. Возбуждено уголовное дело о похищении человека из корыстных побуждений. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Пенсионерка из Санкт-Петербурга ранее выбросила в окно 800 тысяч рублей, следуя указаниям мошенника. Женщину убедили в том, что она участвует в поимке преступника по кличке Хрипатый. Пенсионерка написала заявление в полицию.