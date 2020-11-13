В Подмосковье будут работать 200 пунктов вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/55a6a054-266f-11eb-afbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Московской области планируют развернуть 200 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. На следующей неделе в них ожидается поступление около тысячи препаратов.

В Подмосковье начинается вакцинация жителей от коронавируса. Организуют прививочные пункты. Их количество скоро вырастет до 200, — говорится в сообщении регионального правительства.

Губернатор региона Андрей Воробьёв заявил, что ситуация в регионе остаётся сложной. Тем не менее больницы не испытывают нехватку лекарств для лечения коронавирусной инфекции. Их запасы оперативно пополняются.

Он также сообщил, что в этом году на борьбу с коронавирусом будет потрачено 60 млрд рублей. В эту сумму входят выплаты медикам, лекарства, обеспечение кислородом и койко-местами больных. Регион потеряет около 50 млрд доходности и в 2020 году показатели будут на уровне прошлого года.

Как писал NEWS.ru, Воробьёв пока не планирует вводить в Подмосковье дополнительные ограничения. Ранее стало известно, что массовые новогодние гуляния в регионе не будут проводиться.

По данным на 14 ноября, в регионе выявлено 95 845 случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии излечились 70 915 человек, скончались 1787.

Всего за прошедшие сутки в России COVID-19 был официально подтверждён у 22 702 жителей российских регионов. Общее число заболевших достигло 1 903 253. Больше всего заражённых за последние 24 часа выявлено в Москве (6427), Санкт-Петербурге (1852) и Подмосковье (786). Меньше всего — на Чукотке (3) и в Ненецком АО (8).