В Петербурге более десяти человек оштрафовали за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/9f1a3630-8c99-11ea-8e33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Петербурге прошёл рейд по паркам, входе которого были оштрафованы 11 человек, несколько сотен получили предупреждения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, выбор мест для патрулирования производится по результатам мониторинга территории города с помощью системы видеонаблюдения.

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели рейд в Московском парке Победы и Удельном парке, — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что несколько сотен человек получили предупреждение, а 11 нарушителей были оштрафованы. Нарушение запрета посещения парков карается штрафом в 4-5 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, с 30 апреля все жители Санкт-Петербурга и приезжие должны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в частности в магазинах, аптеках, общественном транспорте.