В Петербурге более десяти человек оштрафовали за нарушение самоизоляции

В Петербурге прошёл рейд по паркам, входе которого были оштрафованы 11 человек, несколько сотен получили предупреждения.
Как
Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели рейд в Московском парке Победы и Удельном парке, — цитирует сообщение агентство.
Отмечается, что несколько сотен человек получили предупреждение, а 11 нарушителей были оштрафованы. Нарушение запрета посещения парков карается штрафом в 4-5 тысяч рублей.
Как писал NEWS.ru, с 30 апреля все жители Санкт-Петербурга и приезжие должны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в частности в магазинах, аптеках, общественном транспорте.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен