Власти Санкт-Петербурга ввели «масочный» режим в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал новое постановление. Согласно документу, в городе вводится обязательное ношение масок на улицах.
Все жители Санкт-Петербурга и приезжие должны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. В частности, в магазинах, аптеках и перемещении в общественном транспорте. Новые правила начнут действовать с 30 апреля. Исполнение проконтролируют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее аналогичный документ был утверждён в Самарской области. В этом регионе он начнёт действовать с 1 мая 2020 года. Об это информировал NEWS.ru.
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