Власти Санкт-Петербурга ввели «масочный» режим в городе

https://static.news.ru/photo/bdb4d962-8a5d-11ea-8f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал новое постановление. Согласно документу, в городе вводится обязательное ношение масок на улицах.

Все жители Санкт-Петербурга и приезжие должны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. В частности, в магазинах, аптеках и перемещении в общественном транспорте. Новые правила начнут действовать с 30 апреля. Исполнение проконтролируют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее аналогичный документ был утверждён в Самарской области. В этом регионе он начнёт действовать с 1 мая 2020 года. Об это информировал NEWS.ru.