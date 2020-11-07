В оперштабе назвали регион с нулевым приростом по коронавирусу

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За прошедшие сутки не было зафиксировано прироста по заболеваемости COVID-19 в Чукотском автономном округе. Наименьшее число заболевших коронавирусом наблюдается в Дагестане (0,5%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Дагестан — 0,5%, 3. Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан — 0,7%, — говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Как писал NEWS.ru, в России за последние 24 часа выявили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Их общее число достигло 1 796 132. Для России это рекордное число заболевших за одни сутки — впервые количество выявленных случаев превысило 21 тысяч. В оперштабе отметили, что на сегодняшний день темп прироста составляет 1,2%. За последние сутки успешно завершили лечение и полностью выздоровели 10 722 пациента с диагностированным коронавирусом, их общее число составляет 1 335 141. Также за минувшие 24 часа скончались 256 пациентов с COVID-19, всего жертвами пандемии в России стали 30 793 человека.