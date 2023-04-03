В одном из районов Ингушетии введен режим контртеррористической операции

Фото: 06.rosguard.gov.ru

Режим контртеррористической операции введен на территории Малгобекского района Ингушетии, сообщили в оперативном штабе республики. Решение было инициировано республиканским управлением ФСБ.

Telegram-канал Mash Gor уточняет, что причиной введения режима стало нападение на сотрудников полиции. По данным канала, пятеро злоумышленников открыли огонь на посту по полицейским и скрылись на синем автомобили марки «АвтоВАЗ». По предположению источника, нападавшие могут быть связаны с нападением на пост полиции в Кантышево.

В результате нападения пострадал один сотрудник МВД.