Режим контртеррористической операции введен на территории Малгобекского района Ингушетии, сообщили в оперативном штабе республики. Решение было инициировано республиканским управлением ФСБ.
Telegram-канал Mash Gor уточняет, что причиной введения режима стало нападение на сотрудников полиции. По данным канала, пятеро злоумышленников открыли огонь на посту по полицейским и скрылись на синем автомобили марки «АвтоВАЗ». По предположению источника, нападавшие могут быть связаны с нападением на пост полиции в Кантышево.
В результате нападения пострадал один сотрудник МВД.