В Нижегородской области отразили атаку эскадрильи дронов ВСУ Никитин: в Нижегородской области отражена атака БПЛА ВСУ

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Военнослужащие ВСУ

Ночью силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников над двумя районами Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. Он отметил, что благодаря действиям военных все вражеские дроны были успешно сбиты.

По словам губернатора, повреждений и пострадавших в результате инцидента нет. Никитин призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал оперативно информировать о любых изменениях в обстановке.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о попытке ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязанскую область. По данным канала, жители поселка Денежниково, в районе завода Торфмаш около 00:34 услышали шесть громких взрывов. Минобороны России и местные власти ситуацию не комментировали.

До этого оперативные службы завершили работы на месте падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Саранске. Сообщается, что жители города начинают возвращаться в свои дома из пунктов временного размещения.

Также сообщалось, что над регионами РФ за 2,5 часа был уничтожен 51 украинский дрон. Пресс-служба Минобороны уточнила, что 40 БПЛА сбили над территорией Курской области, еще пять — над Орловской. Два — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Черного моря, один — над территорией Белгородской области.