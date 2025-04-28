Полсотни украинских дронов обрушились на Россию за 2,5 часа МО РФ: силы ПВО за 2,5 часа сбили 51 украинский БПЛА над Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Над регионами РФ за 2,5 часа был уничтожен 51 украинский дрон, сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве уточнили, что 40 БПЛА сбили над территорией Курской области, еще пять — над Орловской.

Пять БПЛА — над территорией Орловской области, два БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над акваторией Черного моря, один БПЛА — над территорией Белгородской области, — отметили в МО.

Ранее стало известно, что за сутки Вооруженные силы Украины более 10 раз атаковали Донецкую Народную Республику. Глава региона Денис Пушилин добавил, что противник применял ствольную артиллерию калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, ВСУ ударяли по Лисичанску в Луганской Народной Республике. В результате атак погибла одна из девятилетних девочек-близняшек, которая получила серьезные ранения. Медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Тем временем мирный житель стал жертвой массированной атаки беспилотниками, совершенной Вооруженными силами Украины по Брянской области. Еще одна женщина получила ранения и была оперативно доставлена в больницу.

Информации об атаках поступали и из Белгородской области. Украинская армия атаковала с помощью БПЛА легковой автомобиль на участке автодороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе. Погибли двое мирных жителей.