«Еще один трагический день»: Гладков рассказал о жертвах удара БПЛА по авто В Белгородской области двое мирных жителей погибли при ударе БПЛА по автомобилю

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Вооруженные силы Украины ударили беспилотным летательным аппаратом по легковому автомобилю на участке автодороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Жертвами атаки стали двое мирных жителей. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног.

Снова погибли люди. Еще один трагический день для нашего региона… Два мирных жителя погибли и один ранен от очередного террористического удара со стороны ВСУ, — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что ему тяжело подобрать слова, чтобы описать боль, которую испытывают родственники и близкие погибших. Он выразил им самые искренние соболезнования от своего имени и от имени всех жителей региона.

Ранее украинские войска атаковали храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Белгородской области. По словам Гладкова, противник поступил варварски и полностью уничтожил строение. Он уверен, что удар по одному их самых святых мест в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно. Глава округа Алексей Дыбов отметил, что на территории храма уцелела только часовня Божией Матери.