Mash сообщил о попытке ВСУ атаковать Рязанскую область Mash: ВСУ попытались атаковать ночью Рязанскую область

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Telegram-канал Mash сообщил о попытке ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязанскую область. По данным канала, жители поселка Денежниково, в районе завода Торфмаш около 00:34 услышали шесть громких взрывов. Минобороны России и местные власти ситуацию не комментировали.

По информации Mash, звуки работы беспилотных летательных аппаратов были также зафиксированы в районах Роща и Московский. В Mash уточнили, что местные жители отмечают срабатывание сигнализацией автомобилей на улице из-за взрывов.

Ранее стало известно, что над регионами РФ за 2,5 часа был уничтожен 51 украинский дрон. Пресс-служба Минобороны уточнила, что 40 БПЛА сбили над территорией Курской области, еще пять — над Орловской. Два — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Черного моря, один — над территорией Белгородской области.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область дронами. 11 домов мирных жителей сгорели дотла, еще 12 — повреждены. в селе Зерново были повреждены восемь автомобилей, два дома, административное здание и вышка сотовой связи, в Суземке — четыре машины. В населенном пункте Старые Юрковичи оказались под огнем трактор и авто, в Уборках — две постройки. В Новых Юрковичах сгорели два дома, еще три удалось потушить.