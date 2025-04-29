ВСУ сожгли дотла 11 домов мирных жителей в Брянской области Богомаз: ВСУ атаковали дронами четыре района Брянской области

Фото: Социальные сети

ВСУ атаковали Брянскую область дронами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, 11 домов мирных жителей сгорели дотла, еще 12 — повреждены.

В течение дня ВСУ неоднократно и целенаправленно наносили удары по гражданским объектам и инфраструктуре, — написал глава области.

В частности, отметил Богомаз, в селе Зерново были повреждены восемь автомобилей, два дома, административное здание и вышка сотовой связи, в Суземке — четыре машины. В населенном пункте Старые Юрковичи оказались под огнем трактор и авто, в Уборках — две постройки. В Новых Юрковичах сгорели два дома, еще три удалось потушить.

Кроме того, в селе Хоромное оказались сожжены девять домов, было повреждено административное здание. Также результате сброса взрывного устройства вспыхнул специализированный грузовой автомобиль для транспортировки животных АПХ «Мираторг». В публикации Богомаз указал и другие районы, в которых были зафиксированы разрушения из-за атаки ВСУ.

Ранее стало известно, что над регионами РФ за 2,5 часа был уничтожен 51 украинский дрон. Пресс-служба Минобороны уточнила, что 40 БПЛА сбили над территорией Курской области, еще пять — над Орловской. Два — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Черного моря, один — над территорией Белгородской области.