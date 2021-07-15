Москвича с коронавирусом осудили за проживание в хостеле

Суд в Москве приговорил к 10 месяцам ограничения свободы мужчину, который, зная о заражении коронавирусом, заселился в хостел. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя столицы, признав его виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. С учётом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В апреле прошлого года при выписке из больницы мужчина предоставил недостоверную информацию об адресе своего проживания, при этом дал добровольное согласие на соблюдение режима самоизоляции. После этого, зная о своём диагнозе, он поселился в хостеле на Рязанском проспекте, где проживали 20 человек.

Таким образом мужчина поставил под угрозу заражения COVID-19 работников и постояльцев хостела. После того, как на него завели уголовное дело, злоумышленник скрылся и лишь в мае 2021 года был задержан.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что теперь все случаи ОРВИ будут рассматриваться как коронавирус до получения отрицательных результатов ПЦР-теста. Таких пациентов отправят на самоизоляцию.

Кроме того, всем родственникам пациентов с ОРВИ будут проводить обязательное тестирование не только на само заражение коронавирусом, но и на антиген. До получения результатов гражданам придётся оставаться на самоизоляции.