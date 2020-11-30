В мэрии предупредили москвичей о сильных морозах

Сильные морозы ожидаются в Москве в конце января и начале февраля, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
По прогнозам метеослужбы, зима в этом году в Москве будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней, — рассказал он.
По его словам, высота снега достигнет полутора метров, то есть столько, сколько бывает обычно. В декабре и январе будет теплее, чем в среднем, но не будет тепло,
Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что устойчивый снежный покров сформируется в столице на текущей неделе.
Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России в течение недели ожидается аномально холодная погода с отклонением температуры от нормы на 5–10 градусов.