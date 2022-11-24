В ЛНР сообщили о планируемом ВСУ контрнаступлении Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ планируют наступление на Сватово и Кременную

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины намерены возобновить наступление на Сватово и Кременную Луганской Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его данным, ожидается, что ВСУ атакуют населенные пункты в ближайшие пять — семь дней.

ВФУ планируют возобновить полномасштабные наступления на Сватово и Кременную в течение ближайших пяти — семи дней, — написал Марочко.

Офицер уточнил, что около недели ВСУ потребуется, чтобы восполнить потери в штурмовых подразделениях, формирования ударных групп и проведения боевого слаживания. Кроме того, Марочко предполагает, что за это время установится стабильно низкая температура, что будет способствовать продвижению колесной и гусеничной техники.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» опубликовал кадры провального наступления ВСУ на Сватовском направлении. По данным канала, бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронегруппу украинской армии, брошенную командованием на прорыв Сватово-Кременного оборонительного рубежа.

В начале ноября командир «Ахмата» Алаудинов рассказал о стабилизации обстановки на участке Сватово — Кременная. По его словам, чтобы остановить продвижение ВСУ на этом направлении, туда было переброшено значительное число российских военных.