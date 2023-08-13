Массовый заплыв на резиновых секс-куклах прошел в Ленобласти

Фото: vk.com/anastasiyavnukova

На реке Лосевка в Ленинградской области организовали необычный массовый заплыв — вместо привычных плавсредств участникам предлагают состязаться на надувных резиновых куклах, сообщает РЕН ТВ. Соревнования под названием Bubble Baba Challenge — 2023 прошли 12 августа. На мероприятие люди ехали со всей страны.

По информации канала, всего участникам предстояло выполнить 10 заплывов. В мужском зачете победителем стал участник с ником Карел. Он преодолел дистанцию за 5 минут 10 секунд. В женском зачете лидером стала пара Машина и Удовольствия с результатом 5 минут 36 секунд.

Я увидел это в интернете и решил, что надо поучаствовать обязательно в таком мероприятии. Просто интерес, азарт какой-то, адреналин. Ну и просто классно, — рассказал журналистам участник заплыва из Чудово Иван Борталов.

Ранее также сообщалось, что в разных городах России пройдут фестивали фейерверков. Так, в Костроме огненное шоу запланировано на 19 августа. Мероприятие развернется в парке-заповеднике «Костромской край». Фестиваль будет приурочен ко Дню города и празднику Святого Ипполита, который считается покровителем местной церкви. В рамках мероприятия будут проводиться мастер-классы по изготовлению фейерверков, семинары и выставки. На ярмарке гости смогут купить продукцию местных ремесленников, а на фуд-корте попробовать блюда локальной кухни.

В Москве шоу будет проходить 19 и 20 августа в Братеевском парке при участии команд из Японии, Австрии, Китая, Румынии, Бразилии, Армении, Хорватии. Также ожидаются участники с Мальты, из Португалии и нескольких бывших союзных республик.