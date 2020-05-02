В Курске проверят историю о смерти ребёнка после отказа в госпитализации

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Врач скорой помощи Новоусманской больницы в Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции. Мужчина находится в реанимации.

Ранее Шулепов вместе со своим коллегой Александром Косякиным записали видеообращение, где он жаловался на нехватку средств от коронавируса и на то, что врачей не тестируют на COVID-19. Идёт расследование данного...