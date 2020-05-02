В Курске проверят историю о смерти ребёнка после отказа в госпитализации

Историей о кончине новорождённого, которого отказались принимать в больницу в Курской области, заинтересовалась прокуратура региона.
Малыш перенёс операцию из-за гидроцефалии. Её проводили врачи в Орловской области. На родине мальчику требовалось стационарное наблюдение в условиях детской реанимации. Однако Курская областная детская больница, как утверждают родители, отказала в госпитализации. Малыша положили во взрослую реанимацию.
Сегодня стало известно, что ребёнок умер. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку обоснованности действий врачей и соблюдению законодательства, — говорится в сообщении прокуратуры региона.
По инициативе ведомства следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Администрация региона опубликовала официальные соболезнования семье.
Ранее NEWS.ru писал о подобном случае в Москве. Родители девочки 2018 года рождения заметили резкое ухудшение состояния ребёнка и высокую температуру у него, после чего вызвали скорую помощь. Медики отказались госпитализировать малышку, и через непродолжительное время она скончалась дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту.
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