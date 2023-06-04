В Крыму сообщили о сбитом беспилотнике Советник главы Крыма Крючков: в Джанкое сбили беспилотник

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В крымском Джанкое в ночь на 4 июня был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, в результате было повреждено остекление нескольких домов.

Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают. Официальная информация — утром, — написал Крючков.

11 мая сообщалось, что в поле под Джанкоем в Крыму был обнаружен беспилотник с камерой. По данным СМИ, это может быть дрон-разведчик. Его нашли примерно в пяти километрах от села Рысаково. Взрывных устройств на БПЛА не обнаружено, при падении беспилотника никто не пострадал. Минобороны России информацию не комментировало.

4 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что установки противовоздушной обороны сбили беспилотник над регионом. Атака произошла примерно в 19:00 по московскому времени. БПЛА был зафиксирован в районе аэродрома Бельбек. По словам губернатора, никакие объекты в городе не пострадали.