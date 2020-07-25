В крупном муниципальном районе Чукотки ввели режим ЧС из-за пожаров

https://static.news.ru/photo/43004af4-cfc1-11ea-8102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/globalLookPress

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Билибинском районе Чукотки из-за лесных пожаров и угрозы их распространения.

Площадь возгорания за несколько дней возросла с 18 тысяч га до 44,5 тысячи га, сообщает ТАСС.

В Билибинском районе вновь введён режим ЧС в лесах — сейчас там горит более 44 тысяч гектаров леса, и за минувшие выходные площадь возгорания увеличилась почти вдвое. Для оперативного тушения пожаров запрошены дополнительные силы ФБУ «Авиалесоохрана», — привели сообщение окружного правительства в агентстве.

Газета «Коммерсант» сообщает , что режим ЧС из-за угрозы распространения пожаров объявлен ещё в четырёх регионах России: Ханты-Мансийском автономном округе, Могочинском районе Забайкальского края, Ивдельском районе Свердловской области, а также в Республике Саха (Якутия).

Начинается вторая волна лесных пожаров. Тундра и леса сухие, установилась жаркая погода. Класс пожарной опасности вновь повысился до третьего, с переходом к четвёртому, — процитировали сообщение правительства Чукотки в издании.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы предложили изымать земельные участки у фермеров, по вине которых произошёл пожар. Отмечается, что речь идёт о ландшафтных пожарах. Как сообщил автор инициативы Олег Шеин, ландшафтные пожары частое явление для России, они происходят ежегодно. Такие пожары возникают, когда фермер хочет сэкономить на очистке участка от прошлогодней растительности и просто её поджигает, в результате чего пожар может распространиться по сухой траве за пределы участка на большие расстояния и может перерасти в более масштабный пожар.