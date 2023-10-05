В Краснодаре клиент ударил ножом проститутку, узнав о ее заработке

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Житель Краснодарского края дважды ударил ножом проститутку после того, как воспользовался ее услугами. Молодой человек разозлился из-за высокого заработка пострадавшей, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Контакты секс-работницы мужчина нашел на сайте интим-услуг. Он позвонил ей и договорился о встрече у нее дома. После свидания молодые люди стали обсуждать свое финансовое положение. Девушка сказала своему клиенту, что зарабатывает больше него и его родителей. Ее слова сильно разозлили краснодарца и он потребовал от нее извинений. Не получив их, он дал ей пощечину, после чего дважды ударил ножом в живот.

Клиент проститутки сам признался в содеянном. По его словам, после случившегося он промыл рану пострадавшей и обмотал ее наволочкой, а затем перевел ей 75 тысяч рублей, чтобы загладить вину. При этом сама девушка пообещала, что не расскажет о случившемся полиции.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима приморского депутата Артема Самсонова по делу о растлении несовершеннолетнего подростка. Его обвинили по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).