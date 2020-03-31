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Медикам из Московской области удалось вылечить от коронавирусной инфекции ещё трёх человек. Таким образом, число пациентов, излечившихся от COVID-19 в регионе, уже 17. Об этом сообщили в штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Подмосковные врачи вылечили от коронавируса ещё трёх человек. Всего в Московской области от коронавируса вылечились уже 17 человек, — сказано в сообщении. Региональный штаб при этом уточнил, что все они...