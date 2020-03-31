Режим самоизоляции вводится для жителей Карелии в связи с пандемией коронавируса. Глава республики Артур Парфенчиков подписал соответствующее распоряжение.
С 1 апреля жители республики должны оставаться дома. С этого дня передвижение по улицам ограничиваем — никаких прогулок в парке или на детских площадках. Из дома можно выходить в строго определённых случаях, — написал Парфенчиков на странице «ВКонтакте».
Причём в этом регионе нет заражённых коронавирусом.
30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение в регионах ограничительных мер — подобных тем, которые были введены в столице.
Как писал NEWS.ru, власти 51 региона РФ ввели на своих территориях режим самоизоляции.
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