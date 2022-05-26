В Дагестане два села столкнулись в массовой драке В Дагестане произошла массовая драка между жителями соседних сел из-за земельных участков

МВД России / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане жители соседних сел Ансалта и Рахата столкнулись в массовой драке, предположительно, из-за земельных участков общей площадью 130 гектаров, сообщает РБК. Потасовка, в которой приняли участие свыше 30 человек, произошла во дворе райбольницы Ботлихского района.

На кадрах видно, как несколько экипажей полицейских и Росгвардии спешат к месту стычки. Конкретные причины драки не сообщаются. О пострадавших также неизвестно.

Накануне Федеральная служба безопасности Дагестана ввела режим контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы. Причины не уточняются. Известно, что на территории действовал ряд ограничений. Правоохранительные органы осуществляли паспортный контроль и проводили досмотр машин.