ФСБ ввела режим контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы

ФСБ России / Фото shutterstock.com

Федеральная служба безопасности Дагестана ввела режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском районе Махачкалы, передаёт ТАСС. Он действует с 02:45.

Руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета в соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму» принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 02 часов 45 минут 18 мая на территории Ленинского района г. Махачкалы, — говорится в сообщении.

Причины ввода режима КТО не уточняются. Известно, что в районе ведён ряд ограничений. Правоохранительные органы осуществляют паспортный контроль и проводят досмотр машин.

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