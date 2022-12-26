В Чите установили елки с названиями новых российских городов

Фото: zabrab75.ru

На площади Ленина в Чите установили десять украшенных елок с названиями городов из новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на данные очевидца. По его словам, на елках размещены подвески с названиями таких городов, как Мелитополь, Старобельск, Мариуполь, Донецк, Луганск, Сватово, Макеевка, Счастье, Волноваха и Геническ.

Ёлочки установили по пять штук с двух сторон сцены. На них размещены подвески, на которых написаны названия городов и изображены расположенные в этих населенных пунктах памятники и мемориалы, — рассказал очевидец.

Президент России Владимир Путин ранее в рамках благотворительной акции «Елка желаний» пообещал исполнить два желания восьмилетнего мальчика из Запорожской области — побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Во время посещения Манежа, где проходила акция, глава государства подошел к установленной внутри ели, на которой висели открытки с пожеланиями, и выбрал три из них. Автором одной из открыток оказался мальчик из Запорожской области Александр Титоренко.

До этого во время акции «Елка желаний» Путин также заявил, что все нормальные, приличные люди должны верить в Деда Мороза. Он отметил, что сам верит в Деда Мороза, поэтому они с девочкой единомышленники.