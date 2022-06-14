В Брянской области выросло число пострадавших после обстрела Числов пострадавших в результате утреннего обстрела села Займище возросло до шести

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Число пострадавших в результате утреннего обстрела 14 июня села Займище в Брянской области возросло до шести, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавшие отправлены в больницу, их состояние стабильно.

По уточненной информации, число пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное, — написал Богомаз.

Богомаз ранее подтвердил сообщения об обстреле территории села Займище городского округа Клинцы, расположенном в 45 километрах от украинской границы. Сообщалось, что практически во всем населенном пункте пропали свет и вода, не работают светофоры и перекрыты некоторые дороги. По словам местных жителей, взрыв прозвучал около 08:00, после в небе был замечен вертолет Ми-28Н.