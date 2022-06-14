Губернатор Брянской области подтвердил обстрел села Займище

Фото: Владимир Горовых/ТАСС

Александр Богомаз

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале подтвердил сообщения об обстреле территории села Займище городского округа Клинцы. По его словам, в результате пострадали четыре человека.

Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь, — написал глава региона.

Утром 14 июня появилась информация, что в городе Клинцы Брянской области, расположенном в 45 километрах от украинской границы, произошел взрыв. Сообщалось, что практически во всем населенном пункте пропали свет и вода, не работают светофоры и перекрыты некоторые дороги. По словам местных жителей, взрыв прозвучал около 08:00, после в небе был замечен вертолет Ми-28Н. Официальное подтверждение случившегося на данный момент отсутствует. Нет информации и о причинах взрыва.