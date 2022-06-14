В Брянской области прогремел мощный взрыв В городе Клинцы Брянской области прогремел взрыв, есть пострадавшие

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

В городе Клинцы Брянской области, расположенном в 45 километрах от украинской границы, произошел взрыв, передает URA.RU, ссылаясь на комментарии очевидцев. Сообщается, что практически во всем населенном пункте пропали свет и вода, не работают светофоры и перекрыты некоторые дороги. По словам местных жителей, взрыв прозвучал около 08:00, после в небе был замечен вертолет Ми-28Н. Официальное подтверждение случившегося на данный момент отсутствует. Нет информации и о причинах взрыва.

Очевидцы также сообщают об одной пострадавшей женщине и повреждении военной части и жилого дома.

Несколькими днями ранее в Брянской области была совершена попытка подорвать нефтепровод «Дружба». Сообщается, что утром 11 июня было зафиксировано три хлопка около поселка Гулевка. Взрывы повредили трансформаторную подстанцию, кабель и противоподкопную трубу. Сам нефтепровод не пострадал.

10 июня появилась информация, что на территорию Брянской области зашла группа украинских диверсантов. Сообщается, что вторжение разведчиков произошло в районе населенного пункта Подывотье под Брянском.