В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности Власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 24 июля

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Власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 24 июля, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор подписал соответствующий указ. Согласно постановлению, в регионе запрещается пускать петарды, фейерверки и салюты.

До 24 июля на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности, — сообщил губернатор.

Ранее стало известно, что российских пограничников атаковали в Белгородской области со стороны Украины. Обстрелам подверглись две машины УАЗ с водителями и пассажирами.

3 июля Гладков сообщил о ночном обстреле Белгорода со стороны Украины. В результате ударов погибли пять человек, в числе которых были граждане РФ и Украины. Четверо, включая ребенка, получили ранения. Десятки домов были частично или полностью разрушены.