В Барнауле отказались открывать ковидный госпиталь в здании ТЦ

https://static.news.ru/photo/70181a98-40f6-11eb-99b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Барнауле не будут открывать ковидный госпиталь в зданиях торговых центров. Об этом заявил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Предполагаемый объем расходов составит около 400 миллионов рублей, которые придётся безвозвратно вложить в арендованный на два-три года у частника объект. В итоге Губернатор принял решение отказаться от реализации такого проекта, — цитирует Степаненко пресс-служба правительства.

Такое решение было принято на совещании у губернатора Виктора Томенко. Примечательно, что в начале ноября сам же Томенко дал поручение мэру Барнаула Вячеславу Франку, в котором говорилось о необходимости переоборудовать здание местного ТЦ «Посуда Центр» под госпиталь. Кроме того, начались работы по перепрофилированию здания ТЦ «Геомаркет» в тех же целях. Из торговых точек были вытеснены предприниматели.

Примечательно, что в сообщении Степаненко также идёт речь по обеспечению зданий мощными и надёжными коммуникациями, чтобы госпиталь работал бесперебойно. Выясняется, что эти работы потребуют ещё несколько месяцев, кроме того, понадобится разработка проектной документации и её экспертизы.

Альтернативных объектов, пригодных для создания в Барнауле временного ковидного госпиталя, не нашлось. Таким образом, региональный Минздрав продолжит работу по подготовке к третьей волне пандемии коронавирусной инфекции в рамках имеющихся планов. В чём именно будет эта работа заключаться, не уточняется.

В ноябре местные власти обещали развернуть новые места для оказания помощи больным COVID-19. Ожидалось, что перепрофилирование «Посуда Центра» под госпиталь даст дополнительно около 600 мест для пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, жителям Барнаула, у которых был выявлен коронавирус и которые проходят лечение амбулаторно, начали выдавать бесплатные лекарства. В краевом правительстве уточнили, что выдача препаратов происходит в городских поликлиниках.