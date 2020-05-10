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Умерший от коронавируса рабочий в Белокаменке не работал в «Велесстрое»

13:24, 10 мая 2020
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Мужчина из Белокаменки, который умер в реанимации Мурманской областной больнице от коронавируса и двусторонней пневмонии, не был сотрудником ООО «Велессстрой».

По данным пресс-службы компании, он был рабочим другого подрядчика, передаёт «Интерфакс».

Всего в селе Белокаменке выявлено 2008 случаев заражения коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее второй анализ показал, что у скончавшейся в посёлке Белокаменка Мурманской области женщины был коронавирус.

В Белокаменке компания НОВАТЭК возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений для сжижения и транспортировки природного газа. В работах задействованы 20 подрядных организаций. Очаг заражения был зарегистрирован среди рабочих одной из них — компании «Велесстрой».

На сегодняшний день в Мурманской области зафиксировано 2371 случаев заражения коронавирусом.

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