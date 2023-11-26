Стоматолог удалил ребенку здоровый зуб и прикрепил его обратно проволокой Стоматолог удалил уфимской школьнице здоровый зуб вместо больного молочного

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Жительница Уфы намерена привлечь к ответственности стоматолога, который удалил ее дочери коренной зуб вместо молочного, пишет телеканал UTV. Когда врачу указали на ошибку, он прикрепил здоровый зуб обратно с помощью проволоки.

Когда я обнаружила это при выходе из кабинета, мне стало дурно. Я забежала обратно в кабинет с криком, что врач не то удалил. После этого он час проводил какие-то манипуляции с этим зубом, вставил его обратно, прикрепил проволоку на четыре зуба. Причем на один из больных — молочный. Теперь ребенок не может ни есть, ни спать нормально, — рассказала мать пострадавшей школьницы.

Женщина поделилась, что ее 11-летнюю дочь беспокоила зубная боль, тогда уфимка привела девочку в стоматологию, чтобы молочный зуб удалили. По словам женщины, школьница после приема принимает обезболивающие препараты, находится в состоянии стресса и испытывает сильную головную боль. Мать сообщила, что будет отстаивать права дочери и обратится за помощью в Следственный комитет. Телеканал отмечает, что Минздрав Башкирии уже начал проверку по факту случившегося.

Ранее жительнице подмосковного Видного Ирине Ивановой, которая пострадала из-за неудачной операции в частной стоматологической клинике, отказали в компенсации. В первой половине сентября женщина получила гематому при удалении одного из зубов.