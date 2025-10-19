Стало известно, как замглавы Вологодской области ввязался в драку в отеле

Задержанный в Санкт-Петербурге за хулиганство заместитель главы Вологодской области Иван Иноземцев пытался разнять драку в баре отеля в Петербурге. На появившихся в Сети кадрах видно, что потасовка между двумя мужчинами началась за соседним столиком, при этом Иноземцев сидит за барной стойкой и беседует с другими людьми.

Ранее сообщалось, что Иноземцева задержали в Василеостровском районе Санкт-Петербурга за дебош в отеле. Уточнялось, что чиновник якобы подрался с другим постояльцем на фоне личного конфликта. По словам источника, отвечающему в администрации Вологодской области в том числе за общественный порядок и борьбу с преступностью Иноземцеву вменяют мелкое хулиганство.

До этого в Калининграде по делу о мошенничестве при закупке скамеек заключили под стражу заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства мэрии. По версии следствия, МБУ «Управление капитального строительства» заключило контракт с предпринимателем на установку двух скамеек по завышенной цене. Следователи считают, что подрядчик получил свыше 8,2 млн рублей, причинив ущерб государству более чем на 1 млн.