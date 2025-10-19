Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 17:10

Стало известно, как замглавы Вологодской области ввязался в драку в отеле

Задержанный замглавы Вологодской области пытался разнять драку в баре отеля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Задержанный в Санкт-Петербурге за хулиганство заместитель главы Вологодской области Иван Иноземцев пытался разнять драку в баре отеля в Петербурге. На появившихся в Сети кадрах видно, что потасовка между двумя мужчинами началась за соседним столиком, при этом Иноземцев сидит за барной стойкой и беседует с другими людьми.

Ранее сообщалось, что Иноземцева задержали в Василеостровском районе Санкт-Петербурга за дебош в отеле. Уточнялось, что чиновник якобы подрался с другим постояльцем на фоне личного конфликта. По словам источника, отвечающему в администрации Вологодской области в том числе за общественный порядок и борьбу с преступностью Иноземцеву вменяют мелкое хулиганство.

До этого в Калининграде по делу о мошенничестве при закупке скамеек заключили под стражу заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства мэрии. По версии следствия, МБУ «Управление капитального строительства» заключило контракт с предпринимателем на установку двух скамеек по завышенной цене. Следователи считают, что подрядчик получил свыше 8,2 млн рублей, причинив ущерб государству более чем на 1 млн.

Санкт-Петербург
Вологодская область
драки
отели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россия побеждает»: в Норвегии сделали выводы о ходе конфликта на Украине
Трамп ответил, смогут ли США урегулировать конфликт на Украине
«Что-то заберет»: Трамп рассказал, чем закончится кризис на Украине
В Петербурге произошло столкновение автобусов
Хуситы задержали в Йемене сотрудников миссии ООН
ВСУ атаковали работающий в поле трактор
Трамп обратился к Колумбии с серьезной угрозой из-за скандала с наркотиками
Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по Tomahawk
Раскрыто, сколько строений зачистили ВС России при освобождении Полтавки
«У врага мало резервов»: военэксперт об успехах России под Херсоном
Ограбление Лувра назвали «невыносимым унижением» для Франции
Трамп увидел еще одно решение для завершения конфликта на Украине
Во Франции нашли второе украденное из Лувра украшение
На Западе узнали о беспокойстве Казахстана насчет атаки ВСУ на завод
Мужчина взорвал пиротехнику в вагоне метро Москвы
В школах России введут 12-летку? Что известно, нюансы, кто за и кто против
«Высокая цена»: Кац пообещал жесткие ответные меры за нарушение перемирия
Замглавы Вологодской области устроил драку в Питере? Что за скандал, детали
Стало известно, как замглавы Вологодской области ввязался в драку в отеле
Девочка упала с эскалатора в ТЦ
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.