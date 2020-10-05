Специалисты выясняют, какое вещество привело к загрязнению на Камчатке

https://static.news.ru/photo/74405230-07a2-11eb-81d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

Большая группа специалистов пытается установить вещество, которое могло привести к загрязнению вод Тихого океана и гибели морских организмов, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, в настоящее время идёт обсуждение того, как установить данное вещество, так как пока имеются только следы взаимодействия.

Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем. Мы можем только предполагать, что могло так отразиться на экологии, по тому, как выглядит бентос, организмы, выбросы и так далее. Это косвенные свидетельства, — сказал он во время выездного совещания на Халактырском пляже.

Губернатор отметил, что над решением вопроса работают специалисты всех региональных федеральных структур — эксперты по сейсмике, географии и водным объектам. Вместе с ними трудятся и другие группы.

Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры, — сообщил Солодов.

Кроме того, информационный центр получил видео по одному из притоков реки Налычевой, куда сейчас вездеходами добираются представители контролирующих органов.

Также губернатор поручил провести проверку двух хозяйствующих субъектов, которые потенциально могли оказать такое воздействие, — Камчатский водоканал и «Камчатскэнерго», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, директор Камчатского филиала Единой геофизической службы Данила Чебров сообщил, что сейсмическая и вулканическая активность вряд ли могли привести к загрязнению прибрежных вод Камчатки. По его словам, сценарий геодинамического явления является «крайне маловероятным».

Ранее следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.

Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор.