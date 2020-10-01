Собянин рассказал о коечном фонде для больных COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/557597f4-03fe-11eb-afdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице достаточно коек для больных коронавирусом. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.

Сейчас у нас достаточно коечного фонда, и мы каждый день из резерва выводим дополнительные блоки. Не сами больницы, а те здания, которые были зарезервированы под COVID и были в горячем резерве, — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Столичный градоначальник пояснил, что у города есть большой резерв в виде мобильных госпиталей, поэтому запас коечного фонда достаточный.

За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 2424 человек. Всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 295 025 жителей Москвы.

На территории России за истёкшие 24 часа коронавирусной инфекцией нового типа заразились 8945 человек. В общей сложности с начала пандемии инфицирован 1 185 231 гражданин РФ. За сутки из российских больниц по выздоровлении выписали 5985 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего болезнь смогли победить 964 242 россиянина. В течение прошедших 24 часов в России умерли 169 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стал 20 891 житель страны.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин назвал условие введения жёстких ограничений в Москве.