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Собянин обратился к предпринимателям столицы из-за вакцинации

19:33, 26 мая 2021
Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы продвигать вакцинацию от коронавируса среди своих сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

Я вас всех прошу: вы сами, у вас есть люди, которые приходят к вам на работу, которые находятся в вашем доступе, пожалуйста, попросите их привиться, — цитирует агентство его слова на встрече в «Бизнес.Технограде».

Собянин добавил, что в Москве уже привились 1,5 млн человек. При этом не было зафиксировано ни одного случая тяжёлых последствий и заболели всего лишь несколько сотен человек.

Столичный градоначальник отметил, что это социальная ответственность предпринимателей и что от этого зависит состояние бизнеса. В свою очередь предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно — не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение и только затем выписывать штраф.

Ранее Собянин предложил столичным рестораторам создавать в заведениях общепита зоны для посетителей, прошедших процедуру вакцинации от коронавируса.

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