«Сделали двухходовку»: экономист объяснил, почему главу ЦБ похвалили в США Экономист Беляев: в устойчивости российской экономики нет заслуги Набиуллиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Устойчивость российской экономики объясняется не «мудрой» денежно-кредитной политикой главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной, а самой ее структурой, заявил в разговоре с NEWS.ru экономист Михаил Беляев. Так он прокомментировал признание председателя ЦБ главным «разрушителем» года по версии американской газеты Politico. По словам финансового аналитика, Набиуллиной стоит задуматься, где она допустила ошибку, раз ее хвалит «враг».

Если тебя хвалит враг, думай, где ты ошибся. Не первый раз ее Politico похвалила и, кстати, нашла мудрый пропагандистский заход: не отталкивалась от того, что она наносит вред нашей экономике, а сделала двухходовую. Приписала ей позитивную грань с нашей стороны, что Набиуллина разрушила западную политику, — заявил эксперт.

Беляев похвалил Набиуллину за решение краткосрочно повысить ключевую ставку на фоне введения санкций со стороны стран Запада, чтобы «сбить шоковое настроение». Но, по его словам, это единственная ее заслуга. Экономист раскритиковал главу ЦБ за дальнейшее повышение ключевой ставки, назвав ее действия «бесперспективным занятием».

Она [ставка] не влияет на инфляцию, так еще существенным образом замедляет развитие нашей экономики. Когда ключевая ставка была 7,5%, она была слишком высока, чтобы экономика могла развиваться и двигаться вперед. Про 15% сказать это практически невозможно. Намеки, что ключевая ставка будет повышена, тогда вообще [спровоцирует] депрессивные думы о перспективах экономики, — сказал финаналитик.

Беляев отметил, что секрет устойчивости экономики РФ заключается в том, что она базируется на добывающих компаниях. По его словам, руководство страны смогло легко переориентировать рынок нефти и газа с Запада на Восток.

Поэтому западные санкции могли оказать малое влияние. Никакой заслуги ЦБ в устойчивости нашей экономики не существует, это мифологические суждения, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Эльвира Набиуллина заняла первое место в категории «Разрушители» рейтинга наиболее влиятельных людей Европы 2023 года по версии газеты Politico. Главу ЦБ отметили за то, что она смогла предотвратить последствия западных санкций, призванных «опустошить казну Кремля». Списки победителей огласили на церемонии в Брюсселе.