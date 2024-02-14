Россиянин полночи играл на компьютере и впал в кому В Сургуте мужчина впал в кому после игры за компьютером до трех часов ночи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Сургута впал в кому после длительной игры на компьютере, сообщила пресс-служба Сургутской станции скорой медицинской помощи. Мужчина просидел за монитором до трех часов ночи.

Ранним утром поступил звонок от молодого человека, он взволнованно сообщил, что его отец лежит на полу без сознания. По прибытии на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до трех часов ночи пациент играл в компьютерные игры, — говорится в сообщении.

Родственники госпитализированного мужчины рассказали, что после долгой игры у него появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась судорогами и многократной рвотой. По их словам, он не курил и не злоупотреблял алкоголем. В настоящее время мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее в подмосковном Подольске девятикласснику стало плохо на уроке литературы. Школьник стал резко задыхаться и не понимал, где он находится. Подростка доставили в больницу в состоянии комы. По словам родственников, у девятиклассника не было каких-либо проблем со здоровьем.

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