Российские охотники поймали огромного 13-метрового зверя На Чукотке выловили кита длиной более 13 метров

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На побережье Восточной Чукотки группа морских зверобоев успешно начала сезон охоты на китов, поймав зверя длиной более 13 метров, сообщает информационное агентство «ИА Чукотка». По информации портала, охоту на кита проводили члены общины «Сиреники», которые отправились на трех рыбацких лодках в море.

Мы начали охотиться где-то около обеда в субботу (11 мая) и смогли успешно загарпунить кита. К утру в воскресенье мы уже привезли его к селу. Это был большой серый кит длиной 13,1 метра, — сказал председатель общины Валерий Каваугье.

Ранее стая касаток протаранила парусную яхту Alboran Cognac в марокканских водах Гибралтарского пролива, после чего она затонула. На борту 15-метрового судна находились два человека. Они рассказали, что почувствовали удары по корпусу корабля, после чего вода начала просачиваться внутрь судна. Моряки подали сигнал бедствия спасательным службам, позже их подобрал нефтяной танкер и доставил в Гибралтар.

Также сообщалось, что на северо-востоке Мексики ученые нашли полный скелет огромной доисторической акулы птиходус (Ptychodus). Акула существовала на Земле 105–75 млн лет назад. До этой находки исследователи имели небольшие представления об этом виде, поскольку его останки сохранились только в виде крупных зубов.