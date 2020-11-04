Работники мэрии Новокузнецка массово заболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cbd6cc1c-1f2c-11eb-97d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовое заражение коронавирусом произошло в мэрии Новокузнецка Кемеровской области, сообщил глава города Сергей Кузнецов.

По его словам, заболело много сотрудников, а также очень много тех, кто контактировал с заражёнными.

Чиновники тоже люди, сделанные тоже из такого же человеческого материала, поэтому тоже подвержены, — отметил он в эфире программы «Утро с мэром».

Согласно последним данным, всего в Кемеровской области зафиксировано 16 412 больных коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 257 человек, 5271 находится под наблюдением врачей.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ушёл на самоизоляцию, так как заразился коронавирусом.