Работники мэрии Новокузнецка массово заболели коронавирусом

Массовое заражение коронавирусом произошло в мэрии Новокузнецка Кемеровской области, сообщил глава города Сергей Кузнецов.
По его словам, заболело много сотрудников, а также очень много тех, кто контактировал с заражёнными.
Чиновники тоже люди, сделанные тоже из такого же человеческого материала, поэтому тоже подвержены, —
отметилон в эфире программы «Утро с мэром».
Согласно последним данным, всего в Кемеровской области зафиксировано 16 412 больных коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 257 человек, 5271 находится под наблюдением врачей.
Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ушёл на самоизоляцию, так как заразился коронавирусом.