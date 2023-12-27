Пушилин объяснил важность освобождения Марьинки Пушилин: с освобождением Марьинки будет меньше обстреливаться Донецк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Освобождение Марьинки позволит вздохнуть нескольким районам Донецка, заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, которые приводит РИА Новости, именно с территории этого города, который был одним из самых укрепленных опорных пунктов противника, девять лет прилетали снаряды по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Теперь, полагает Пушилин, обстрелов будет меньше.

Для нас в целом это очень важное событие, что Марьинка освобождена. Это позволит хоть в какой-то части, по крайней мере нескольким районам Донецка, вздохнуть. Для Кировского и Петровского районов это возможность меньше принять на себя снарядов противника, которые прилетали все эти девять лет как раз со стороны Марьинки — это [был] один из самых укрепленных пунктов противника, это накладывало отпечаток на все, — сказал Пушилин.

Также Пушилин рассказал журналистам о вероятности того, что освобожденный город будет восстановлен. Однако решение об этом будет принято позже. Он подчеркнул, что Марьинка — это продолжение Донецка и именно с таким подходом предстоит двигаться дальше.

Что касается оборонявших город военнослужащих Вооруженных сил Украины, то они отступили в соседнее Курахово, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, оттуда они уже эвакуируют архивы украинских ведомств.