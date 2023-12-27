Пушилин не исключил восстановления Марьинки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Решение по восстановлению Марьинки надо принимать позже, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, которые приводит ТАСС, с большой долей вероятности это решение будет положительным, хотя город сильно разрушен.

Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже. <...> С большой долей вероятности это решение будет положительным. [Хотя] сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, тоже неправильно. Это продолжение Донецка, мы так это воспринимали и с таким подходом будем двигаться дальше, — сказал глава региона.

Пушилин отметил, что взятие города позволит «хоть какой-то части Донецка вздохнуть». По его словам, именно отсюда девять лет прилетали снаряды по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Теперь прилетов будет меньше, отметил он.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил, что украинские войска покинули Марьинку. Он добавил, что Украине не стоит зацикливаться и делать «какое-то шоу или скорбь» вокруг конкретного населенного пункта. Главком подчеркнул, что боевые действия подчиняются своим законам, которые не зависят от того, «понравится ли это депутатам или журналистам».