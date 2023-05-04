Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае ликвидирован

Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил экстренные службы за проделанную работу.

Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу! — написал губернатор.

Утром 4 мая ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о пожаре в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Причиной происшествия назвали падение беспилотного летательного аппарата.

Позднее губернатор Кондратьев подтвердил информацию о возгорании на НПЗ. Он также сообщил, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

3 мая сообщалось о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. По информации губернатора Кондратьева, возгоранию был присвоен высший ранг сложности, на место происшествия стянуты пожарные расчеты и бригады МЧС.