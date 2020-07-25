Подъём затонувшей бронемашины в Керчи перенесли

https://static.news.ru/photo/d545abaa-ce9c-11ea-8df8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергей Чернаков сообщил о переносе мероприятия по подъёму бронированной разведывательно-дозорной машины со дна Керченского пролива. Причиной для такого решения стала штормовая погода.

В проливе сохраняется штормовая погода, потому операцию по подъёму бронемашины перенесли на воскресенье. Свою помощь предложили разные организации, но из-за шторма, который пришёл со стороны Новороссийска, решено всё перенести на завтра, — цитирует его РИА Новости.

Бронемашина затонула во время преодоления Керченского пролива в рамках акции «Керченский десант "Дорога мужества"». На это повлияли сильный боковой ветер и течение. Однако экипажу удалось эвакуироваться. Никто не пострадал. Операция по подъёму состоится, как только это позволят погодные условия.

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