Подросток назвал школьника «чушпаном», пырнул ножом в горло и пошел под суд Убивший подростка сверстник в Иркутске пойдет под суд с четырьмя подельниками

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В Иркутске направлено в суд для рассмотрения по существу дело против пятерых молодых людей, передает пресс-служба прокуратуры региона. Один из обвиняемых, по версии следствия, нанес 15-летнему подростку пять ударов ножом, в том числе по горлу.

[2 декабря] около 22 часов шесть молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, подошли к пяти ранее им незнакомым подросткам на остановке общественного транспорта «Лисиха» в городе Иркутске, спровоцировали конфликт по малозначительному поводу и стали наносить им телесные повреждения. В это время один из несовершеннолетних обвиняемых, вооружившись кухонным ножом, нанес 15-летнему потерпевшему пять ножевых ранений, от которых последний скончался, — сообщили в прокуратуре.

Главному фигуранту нет 18 лет, и он не получит более 10 лет лишения свободы. Кроме убийства из хулиганских побуждений, ему инкриминируют кражу с банковского счета и статью о хулиганстве, передает пресс-служба управления Следственного комитета.

СМИ ранее писали, что обвиняемый подошел к пострадавшему со словами «С какого района, чушпан?» Цитата отсылает к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Позже на допросе молодые люди утверждали, что не смотрели этот сериал.