Почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения Непогода оставила без энергоснабжения почти 35 тысяч жителей Ростовской области

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Почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев. По его словам, к аварийным ситуациям на сетях привели сильный ветер и мокрый снег. Непогода и ее последствия затронули 11 городов и районов области.

Энергетики переведены в режим повышенной готовности. По всей области к оперативно-восстановительным работам привлечены 343 бригады, это 1244 человека и 640 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы будут выполнятся в круглосуточном режиме. Получаю доклад об устранении аварий каждый час, — написал Голубев.

Он подчеркнул, что также регулярно знакомится с информацией об обстановке на трассе М-4 «Дон». Сложившуюся там ситуацию губернатор назвал очень непростой. Непогода уже привела к нескольким ДТП. Кроме того, на трассе образовались пробки в несколько километров.

Прогноз по осадкам неблагоприятный, экстренно провели заседание оперштаба ЧС и приняли решение о направлении к местам заторов дополнительных сил и средств МЧС, а также об оборудовании пунктов обогрева для людей, — добавил Голубев.

Как стало известно ранее, на дороге из села Териберка в Мурманск в снегу застряли до 40 автомобилей. Причиной стало ДТП с микроавтобусом, перегородившим проезд большинству машин, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

После аварии общая колонна из 40 автомобилей разделилась на две, первой группе удалось доехать до 81-го километра дороги, где она слилась с рельефом из-за снега, а вторая группа из 28 машин так и осталась в районе Териберки.