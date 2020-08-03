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Перед судебным департаментом Свердловской области посадили картофель

17:02, 03 августа 2020
Фото: Jia Minjie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неизвестные посадили картофель на цветочной клумбе перед входной группой здания управления судебного департамента Свердловской области. Однако пресс-служба учреждения отрицает свою причастность к этому.

Мы здесь всего лишь арендуем помещение на безвозмездной основе. Помимо нас здесь находятся участки мировых судей Железнодорожного и Кировского районов, а также налоговая по юридическим лицам. Также у нас есть управляющий, который может отвечать за клумбу, — отметили представители ведомства.

Корреспонденты издания Znak.com не смогли выяснить, кто из ведомств посадил растения, так как управляющего зданием не было на рабочем месте.

NEWS.ru ранее писал, что полицейские из Подмосковья обнаружили плантацию конопли в частном доме. Там были установлены пластиковые поддоны с водой, в которых размещались 28 горшков с наркосодержащей коноплёй, светодиодные лампы, таймер для включения электричества и вентилятор.

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