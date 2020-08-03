Перед судебным департаментом Свердловской области посадили картофель

Неизвестные посадили картофель на цветочной клумбе перед входной группой здания управления судебного департамента Свердловской области. Однако пресс-служба учреждения отрицает свою причастность к этому.
Мы здесь всего лишь арендуем помещение на безвозмездной основе. Помимо нас здесь находятся участки мировых судей Железнодорожного и Кировского районов, а также налоговая по юридическим лицам. Также у нас есть управляющий, который может отвечать за клумбу, — отметили представители ведомства.
Корреспонденты издания Znak.com не смогли
NEWS.ru ранее писал, что полицейские из Подмосковья обнаружили плантацию конопли в частном доме. Там были установлены пластиковые поддоны с водой, в которых размещались 28 горшков с наркосодержащей коноплёй, светодиодные лампы, таймер для включения электричества и вентилятор.
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