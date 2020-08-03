Перед судебным департаментом Свердловской области посадили картофель

https://static.news.ru/photo/450ea40c-d594-11ea-b7cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jia Minjie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неизвестные посадили картофель на цветочной клумбе перед входной группой здания управления судебного департамента Свердловской области. Однако пресс-служба учреждения отрицает свою причастность к этому.

Мы здесь всего лишь арендуем помещение на безвозмездной основе. Помимо нас здесь находятся участки мировых судей Железнодорожного и Кировского районов, а также налоговая по юридическим лицам. Также у нас есть управляющий, который может отвечать за клумбу, — отметили представители ведомства.

Корреспонденты издания Znak.com не смогли выяснить , кто из ведомств посадил растения, так как управляющего зданием не было на рабочем месте.

NEWS.ru ранее писал, что полицейские из Подмосковья обнаружили плантацию конопли в частном доме. Там были установлены пластиковые поддоны с водой, в которых размещались 28 горшков с наркосодержащей коноплёй, светодиодные лампы, таймер для включения электричества и вентилятор.